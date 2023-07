Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/ arkisto

Oululaissyntyinen kirjailija Miki Liukkonen on kuollut. Asiasta kertoo kustannusyhtiö WSOY.

Liukkonen menehtyi 4. heinäkuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt vuonna 1989.

Hän ehti kirjailijaurallaan kirjoittaa kolme runokokoelmaa, viisi romaania ja aikuisille kirjoitetun kuvakirjan.

Liukkonen kirjoitti Oulun Madetojan musiikkilukiosta ylioppilaaksi vuonna 2009. Samana vuonna hän voitti J. H. Erkon kirjoituskilpailun.

Hänen ensimmäinen runokokoelmansa Valkoisia runoja ilmestyi vuonna 2011. Esikoisteos oli Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoehdokkaana ja vuonna 2012 Liukkonen sai Oulun kirjailijaseuran Nuori Pakkala -kirjallisuuspalkinnon.

Liukkosen vuonna 2017 ilmestynyt O saavutti useita palkintoehdokkuuksia ja sitä kehuttiin kritiikeissä. O oli muun muassa kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana.

Liukkosen O oli ehdolla kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi. Kuvassa samana vuonna ehdolla olleet Jenni Räinä (vas.), Vesa Ranta, Miki Liukkonen ja Hanna Hauru Kansallisteatterin lavalla ennen palkintoseremonian alkua. Kuva: Pekka Sipola/ arkisto

Vuonna 2020 Liukkonen sai WSOY:n kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinnon.

Seuraavana vuonna Liukkoselta ilmestyi romaani Elämä: Esipuhe, joka julkaistiin sekä tavallisena versiona että kirjailijan lyhentämättömänä laitoksena. Elämä: Esipuhe oli Tulenkantaja- ja Botnia-palkintoehdokkaana.

Vuonna 2022 julkaistiin Miki Liukkosen kirjoittama ja Ville Rannan kuvittama Johnny Mitten & Ville-Valle rotkon reunalla.

WSOY:n mukaan syyskuussa 2023 tulee ilmestymään postuumisti romaani Vierastila.

– Miki Liukkonen oli rakas ystäväni, sydämellinen kuuntelija ja mielestäni sukupolvensa lahjakkain kirjailija, jonka kanssa minulla oli ilo tehdä työtä viiden romaanin, kolmen runokirjan ja yhden lastenkirjan parodian verran. Ne elävät vielä kauan, mutta en pysty hyväksymään sitä, että niiden tekijä on poissa, kustannustoimittaja Samuli Knuuti muistelee WSOY:n tiedotteessa.

Miki Liukkonen oli mukana myös The Scenes-yhtyeessä. Kuvassa Liukkonen on toinen oikealta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/ arkisto

Julkaistujen teosten lisäksi Miki Liukkosen runoja on ilmestynyt useissa antologioissa. Hän on myös käsikirjoittanut Tornado-monologinäytelmän.

Liukkonen oli myös kitaristina ja säveltäjänä The Scenes -yhtyeessä, jonka musiikkia on julkaistu studioalbumeina. Miki Liukkosen Sivullinen-televisio-ohjelmaa on ilmestynyt Yleisradion kanavilla kaksi kautta.

Fakta Teokset: Valkoisia runoja (2011) Elisabet (2012) Raivon historia (2015) Lapset auringon alla (2013) O (2017) Hiljaisuuden mestari (2019) Elämä: esipuhe (2021) Silvia Classic: Johnny Mitten & Ville-Valle rotkon reunalla (2022) Vierastila (2023)

Juttua päivitetään.