Oulu on Yhdysvalloissa asuvan Katri Ervamaan entinen kotikaupunki, jonne hänet tuovat ystävät ja Pentti Kaiteran rahaston puheenjohtajan tehtävät. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Tennarin alla litisee inhasti ja vettä tulee kuin saavista kaataen, kun Katri Ervamaa saapuu sellon kanssa entisen opinahjonsa Pohjankartanon pihamaalle. Yhdysvaltojen Michiganissa asuvaa Ervamaata harmaa sää ei tunnu liiemmin haittaavan, sillä tämäkin Suomen-vierailu on ollut täynnä mukavia tapaamisia ja ohjelmaa. Oulussa hän on hoitanut myös isoisänsä Pentti Kaiteran (1905–1985) nimeä kantavan rahaston asioita. Ervamaa on toiminut rahaston puheenjohtajana jo kolme vuotta.

Perheen nuorimmaiset, 15-vuotiaat kaksoset on saateltu juuri Pieksämäelle kansainväliselle rippileirille ja Ervamaa itse on osallistunut Myllyojan alakoulun entisten musiikkiluokkalaisten luokkakokoukseen.