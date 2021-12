Oulu

Joni Pakanen karisti Oulun pölyt kannoiltaan kymmenisen vuotta sitten ja asuu nyt Helsingissä. Kuva: Lauri Laukkanen

– Taisin olla kuuden tai seitsemän vanha, kun serkkupoikani näytti minulle taikatempun, muistelee oululaislähtöinen Joni Pakanen ensikosketustaan taikuuden maailmaan.

Taikalaatikko ja serkun kädestä katoava nappi tekivät pieneen poikaan niin suuren vaikutuksen, että hän alkoi opetella taikatemppuja itsekin – eikä taikuuden maailmasta ollut enää paluuta.

– Siinä syttyi kipinä, joka ei ole koskaan sammunut.

Ensin Pakanen temppuili itsekseen, kunnes yläasteen kynnyksellä hän löysi ikäistään taikuudesta kiinnostunutta seuraa.

– Meillä oli muutaman klopin kesken Oulun Taikapojat -niminen ryhmä, jonka kanssa esiinnyimme milloin missäkin. Noina aikoina taikuriurani voisi sanoa lähteneen kunnolla lentoon.

Lukiossa keikkaa alkoi olla jo siinä määrin, että yrityksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi. Täysipäiväiseksi taikuriksi Pakanen ei kuitenkaan heti rohjennut heittäytyä, vaan opiskeli lukion ja armeijan jälkeen mediatuottajaksi Oulun ammattikorkeakoulusta.

– Media-alan koulutus on tukenut mainiosti sitä mitä nyt teen.

Virtuaalimaailma imaisi

Tänä päivänä Joni Pakanen on täysipäiväinen viihdetaitelija ja yksi Suomen tunnetuimmista ammattitaikureista. Hänellä on taskussaan lukuisia alan palkintoja ja tunnustuksia aina vuoden 2002 junioritaikuuden suomenmestaruudesta vuoden 2014 ravintolataikuuden suomenmestaruuteen ja Vuoden taikuri 2018 -tunnustukseen. Tuoreimpia, tämän syksyn meriittejä ovat striimitaikuuden suomenmestaruus sekä Helsingin vuoden 2021 yksinyrittäjä -palkinto.

– Koronan tyhjennettyä keikkakalenterin oli pakko keksiä jotain uutta. Aloin tehdä striimikeikkoja ja virtuaalimaailma alkoi tuntua vahvasti omalta jutulta.

Pakanen on viihdyttänyt korona-aikana kymmeniätuhansia ihmisiä virtuaalitaikuudellaan.

– Vaikka on tuntunut hienolta päästä nyt enenevissä määrin livekeikoillekin, virtuaalitaikuus jää elämään jatkossakin. Tulen myös ­yhdistelemään näitä kahta maailmaa, Pakanen paljastaa.

Maistiaisia Pakasen uudesta hyb­ridikonseptista saa kuluvan viikon perjantaina Oulussa Teatteri Riossa.

– Odotan keikkaa innolla. Kotikaupunkiin on aina mieluisaa tulla esiintymään, Pakanen sanoo.

Hän kertoo jäävänsä keikan jälkeen Oulun seudulle viettämään joulua.

– Vietämme joulua perinteisesti perheen kesken Oulujärvellä mökkeillen. Sieltä löytyy joulurauha ja talven ihmemaa, joista täällä Helsingissä saa vain haaveilla, vuonna 2011 pääkaupunkiseudulle muuttanut Pakanen ­toteaa.

Joni Pakanen yhdistelee keikoillaan taikuutta, komediaa, teatraalisia elementtejä sekä virtuaalimaailmaa. Kuva: Lauri Laukkanen

Kiertue käynnistää vuoden

Tulevasta vuodesta Joni Pakanen odottaa työntäyteistä. Alkuvuodesta miehen pitää kiireisenä Maagikot 2 -kiertue.

– Kierrämme jo toistamiseen Suomea viiden kollegani kanssa, kiertueen ohjaajanakin toimiva Pakanen kertoo.

Pakasen lisäksi kiertueella ovat mukana mentalisti Pete Poskiparta, maailmanennätysjonglööri Herra Koskinen, illusionisti Jay Niemi, kulpataiteilija Taija Taika sekä maagikko Noora Karma.

– Tämä on ollut hieno ja poikkeuksellinen yhteistyö. Meillä alan ihmisillä on sellainen ”taikuuden salaseura” ja seuraamme tiiviisti toistemme tekemisiä, mutta salaisuuksia jaetaan vain harvoille ja valituille.

Oulussa Maagikot nähdään Madetojan salissa 4. helmikuuta.

Joni Pakanen paljastaa suunnitelmia olevan mielessä myös television puolelle.

– Mitään ei ole lyöty lukkoon, mutta virtuaalitaikuuden myötä näkisin myös television olevan minulle luonteva suunta.

Hän tahtoo viihdyttää jatkossa entistä enemmän myös kansainvälistä yleisöä.

– Edustin Suomea Shanghain maailmannäyttelyssä vuonna 2010 ja se on jäänyt mieleen yhtenä urani kohokodista. Siitä lähtien myös kansainvälistyminen on kiinnostanut. Tällä alalla on valttikortti olla eksoottisesta Suomesta.

Tytär täyttää vapaa-ajan

Taikuuden ulkopuolella Joni Pakasen elämän täyttää 1,5-vuotias esikoistytär.

– Elämääni ei juuri muuta tällä hetkellä mahdu kuin työt sekä perhe-elämä.

Joko taikurin tytär on päässyt nauttimaan isänsä taikatem­puista?

– Kyllä minulla on kaiken aikaa käynnissä oma pieni empiirinen tutkimus siitä, missä vaiheessa lapsi alkaa ymmärtää taikatemput. Puolentoista vuoden iässä hän osaa jo kokeilla korvansa taustaa, kun jotain katoaa isän kädestä, Pakanen hymyilee.

Joni Pakanen keikalla Teatteri Riossa perjantaina 17. joulukuuta kello 19.