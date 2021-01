Blind Channeliin kuuluvat Joel Hokka (vas.), Niko Moilanen, Olli Matela, Joonas Porko ja Tommi Lalli. Kuva: Sanna Keränen

Uuden Musiikin Kilpailun voitosta ja Suomen seuraavan euroviisuedustajan paikasta kisaa tänä vuonna seitsemän artistia.

Mukana on myös oululaislähtöinen Blind Channel. Muut kilpailijat ovat Oskr, Teflon Brothers x Pandora, Danny, Laura, Aksel sekä Ilta.

Voittaja valitaan UMK-finaalissa 20. helmikuuta. Kilpailukappaleet julkaistaan yksi kerrallaan torstaista 14. tammikuuta alkaen Yle Areenassa ja YouTubessa sekä Spotifyssa ja muissa musiikin suoratoistopalveluissa.

Blind Channelin kappale Dark Side julkaistaan torstaina 21. tammikuuta.

– Me haluamme näyttää, että vaikka elämä olisi synkempää ja rajumpaa, niin voit silti pitää hauskaa. Tämä kappale on kaikille niille, jotka tuntevat ulkopuolisuutta ja riittämättömyyttä, joiden on joskus tehnyt mieli nostaa keskarit pystyyn ja huutaa. Väitämme, että tällaisia ihmisiä on maailmassa paljon, ja Euroviisuthan on yhtenäisyyden juhlaa, oli se sitten missä muodossa tahansa, yhtye toteaa tiedotteessa.

YleX:n musiikkipäällikkö ja UMK-ammattilaisraatia vetänyt Tapio Hakanen kuvailee vuoden 2021 artisti- ja biisikattausta kaikkien aikojen kovatasoisimmaksi.

– Mukana on monipuolinen joukko artisteja todellisista legendoista ja listaykkösistä uusiin ja nouseviin nimiin. Loistavat esiintyjät tarvitsevat timanttiset biisit, ja onkin mahtavaa, että kappaleiden takaa löytyy Suomen menestyneimpiä ja parhaimpia biisinkirjoittajia, Hakanen sanoo.

