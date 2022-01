Oululaislähtöinen Blind Channel kertoo, että uusi albumi Lifestyles of the Sick & Dangerous ilmestyy maailmanlaajuisesti 8. heinäkuuta.

Albumilta löytyvät jo julkaistut radiohitit Dark Side, Balboa ja We Are No Saints.

Levyn julkaisijana toimii Century Media Records.

Euroviisuissa itsensä läpi lyönyt Blind Channel aloittaa Yhdysvaltain-kiertueensa From Ashes To New -yhtyeen lämmittelijänä maaliskuussa. Huhtikuussa yhtye jatkaa matkaansa Euroopan lavoille, jossa se kiertää yli kuukauden Eskimo Callboyn kanssa.

Omalle Euroopan-kiertueelle Blind Channel suuntaa elokuussa. Kiertue jatkuu 8. lokakuuta saakka.