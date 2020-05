Katja Törmäsen uusi romaani sijoittuu osaksi Norjan kallioisiin rannikkomaisemiin. Oulussa ehkä lähimmäksi tällaista tunnelmaa pääsee Toppilansaaren aallonmurtajan tuntumassa. Kuva: Pekka Peura

– Se oli hieno kokemus, sain tuntumaa maisemaan, säähän ja ympäristöön, kuvailee oululaiskirjailija Katja Törmänen matkaansa Skotlantiin kuuluville Orkneysaarille.

Törmänen vietti saarilla neljä viikkoa tehdäkseen taustatyötä toukokuussa ilmestynyttä Maan tytär -fantasiaromaaniaan (Like) varten. Se on itsenäinen jatko-osa pari vuotta sitten julkaistulle Karhun morsiamelle (Like, 2018), jonka tapahtumat sijoittuvat viikinkiaikaan Norjan kaakkoisrannikolle.