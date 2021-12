Oulu

Lyyli Koria, Amanda Westin, Pinja Vesteri, Greta Koldits ja Lempi Forsblom pitivät kierrätyspikkujoulut Oulun kattojen yllä. Kuva: Susanna Eksymä

Kylmä pohjoistuuli puhaltaa Mannerheiminpuiston vieressä sijaitsevan kerrostalon kattoterassille, mutta tunnelma on lämmin.

Pöytä on pistetty koreaksi kynttilöin, joulukoristein, tortuin ja piparein. Joululaulut soivat ja mukeissa höyryää kuumaa glögiä ja kaakaota. Pitkälle pirtinpenkille on aseteltu kauniisti paketoituja joululahjoja.

Viiden oululaiskaveruksen pikkujoulu vaikuttaa äkkiseltään varsin perinteiseltä, mutta Lempi Forsblom, 13, paljastaa juhlan hieman erikoisemman teeman:

– Nämä ovat kierrätyspikkujoulut. Jokainen on tuonut juhliin yhden kierrätetyn ­lahjan.

– Jokaiselta löytyy varmasti kotoa sellainen tavara, jota ei itse enää tarvitse, mutta josta voisi olla vielä iloa toiselle, joten miksipä sellaista ei voisi antaa lahjaksi, Forsblom valottaa juhlien ideaa.

Idea syntyi pehmolelusta

Idea kierrätyspikkujoulusta syntyi pari viikkoa sitten Lempi Forsblomin palattua huvittuneena kotiin eräästä pikkujoulusta, johon jokainen osallistuja sai halutessaan viedä pienen lahjan.

– Minun paketistani tuli pieni pehmolelu, joka oli selvästi jonkun vanha. Siinä oli tussin jälkiäkin, joita oli yritetty poistaa, Forsblom muistelee.

Ensin erikoiselle pikkujoululahjalle naureskeltiin, mutta se innoitti myös syvällisempään pohdintaan Lempin ja tämän äidin Marja Forsblomin kesken.

– Aloimme jutella siitä, miksi lahjan on aina oltava uusi. Monesti pikkujouluihin pyydetään tuomaan muutaman euron lahja ja hyvin usein se on jotain tarpeetonta muovikrääsää, jota maailma on jo pullollaan. Eikö sen sijaan olisi paljon järkevämpää ja ekologisempaa antaa joku kiva, itselle tarpeeton juttu, vaikkapa kirja jonka on jo lukenut, Marja Forsblom puhuu.

– Kierrätetyllä tavaralla on myös historia ja se antaa lahjalle ihan toisenlaisen tunnearvonkin, hän jatkaa.

Marja Forsblom kertoo suunnittelevansa päätyökseen ekologisia remontteja ja ekologisen ajattelun olevan lähellä sydäntään myös vapaa-ajallaan.

– Olen todella iloinen siitä, että myös tämän päivän nuoret ovat valveutuneita ja innostuivat tästä kierrätyspikkujouluideasta. Toivon mukaan idea lähtisi tästä leviämään eikä kierrätetty lahja olisi enää tulevaisuudessa nolo vaan järkevä. Syntymäpäiväjuhlatkin voisi järjestää kierrätysteemalla.

Mieluisia lahjoja

– Tämähän on ihan mahtava idea, iloitsivat Forsblomien järjestämään kierrätyspikkujouluun osallistuneet nelosluokkalaiset Lyyli Korja ja Greta Koldits sekä seiskaluokkalaiset Amanda Westin ja Pinja Vesteri.

Tytöt vaikuttivat silminnähden ilahtuneilta paketteja aukoessaan.

– Sain Paperiaskartelun parhaat ideat -kirjan! Tykkään tästä tosi paljon, sillä askartelen aika monesti, Lyyli Koria intoili.

Muista paketeista paljastui Risto Räppääjä ja Ella -kirjat, riikinkukko-avainperä ja hiusdonitsi sekä puretusta villahameesta neulotut villasukat.

– Tosi mieluisia lahjoja. Ihan yhtä hyviä kuin uudet!