Ville Ranta on kansainvälisesti tunnetuin suomalainen pilapiirtäjä ja sarjakuvataitelija. Pilakuvien piirtäjänä hän joutuu miettimään valtasuhteita. Yksinkertainen periaate on se, että pilapiirtäjä voi potkia ylöspäin, mutta alaspäin ei pitäisi lyödä. Kuva: Mauri Ratilainen

Sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta kiirehtii kirja-alan tapahtumasta toiseen. Häneltä on juuri julkaistu Kurissa ja nuhteessa -niminen kirja, johon on koottu hänen pilapiirroksiaan kolmen vuoden ajalta. Lisäksi hän on kuvittanut Minna Lindgrenin Minun oopperani -teoksen.

Tuleva oma kirja kuljettaa lukijan Rannan nuoruusvuosiin sekä tapahtumiin, jotka kasvattivat hänestä Suomen tämän hetken ehkä tunnetuimman pilapiirtäjän ja sarjakuvataitelijan. Se kirja on parhaillaan työn alla.