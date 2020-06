Tiedotteen mukaan sovellus voi helpottaa toimintaa esimerkiksi hoito- ja hoivayksiköissä, rakennustyömailla, logistiikkakeskuksissa, tehtaissa ja toimistoissa.

Oululaisfirma Kaltio Technologies Oy on kehittänyt sovelluksen, jolla koronavirukselle altistuneita voidaan seurata työyhteisöissä, yhtiö tiedottaa.

Tiedotteen mukaan Kaltiot Contact Tracker -sovellus tallentaa työntekijöiden mukana kulkevien sensoreiden avulla heidän kontaktinsa työpäivän aikana. Jos työyhteisössä ilmenee tartunta, voidaan tallentuneiden tietojen avulla selvittää ketkä ovat mahdollisena altistuspäivänä olleet sairastuneen henkilön kanssa lähikontaktissa.

Sovelluksen käyttö perustuu yrityksen ja henkilöstöedustajien sopimukseen työntekijöiden seuraamisesta. Palvelua voi käyttää niin, että tallennettuja tietoja hyödynnetään ainoastaan, jos tautitapauksia ilmenee. Vaihtoehtoisesti yritys voi sopia seuraavansa kontaktitietoja laajemmin työturvallisuuden kehittämiseksi koronatilanteessa. Kertyvästä tiedosta ilmenee, millaisissa tilanteissa turvaväli ei toteudu tai lähikontaktin kesto ylittää turvallisen rajan. Tiedot on mahdollista kerätä anonyymisti ja yhdistää henkilöihin vain, jos tartuntoja ilmenee. Sovellusta voidaan käyttää yrityksen tiloissa myös alihankkijoiden, vierailijoiden ja potilaiden lähikontaktien seuraamiseen, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan sovellus on helppokäyttöinen. Kullekin tiloissa työskentelevälle ja vierailevalle henkilölle jaetaan kulkuavaimen kokoinen sensorilaite, joka on numeroitu, niin että tartunnan ilmetessä työterveyshuolto voi selvittää sairastuneen lähikontaktit. Sensorit voidaan jättää työvuoron päättyessä työpaikalle, koska seuranta koskee vain työpaikkaa ja työaikaa.

Sovellusta on testattu Caritaksen palvelukodissa Kempeleessä.

– Mahdollisessa tartuntatilanteessa meille on erittäin tärkeää tietää tarkasti, keiden kanssa koronaan sairastunut potilas tai henkilökunnan jäsen on ollut lähikontaktissa. Haluamme jatkuvasti kehittää palvelujemme turvallisuutta, ja kontaktienseuranta on tässä epidemian vaiheessa meille oleellisen tärkeää, kertoo tiedotteessa toimitusjohtaja Petteri Viramo Caritaksesta.