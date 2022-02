Oulu

Salla Ohukainen vetää perässään pikkusiskoaan Hilla Ohukaista. Siskokset nauttivat mäenlaskusta. Kuva: Pekka Kallasaari

”Sinun pitää vetää”, kolmevuotias Hilla Ohukainen istuu pulkan kyydissä ja käskyttää äitiään.

”Ehei, saat itse vetää”, äiti Maria Ohukainen vastaa huvittuneena.

He ja 11-vuotias isosisko Salla ovat tulleet Heinäpään urheilukeskukseen laskemaan mäkeä.

– Olemme täällä ensimmäistä kertaa. Asumme Kempeleessä, ja yleensä käymme Sarkkirannassa laskemassa, Maria-äiti kertoo.

Tällä kertaa on kuitenkin päätetty lähteä naapurikuntaan mäenlaskuun, koska Marian serkku perheineen on tullut Amerikasta käymään Oulussa.

Mäenlasku on mukavaa ajanvietettä, eivätkä aikuiset tyydy seuraamaan mäenlaskua vain sivusta, vaan laskevat hekin rinnettä alas.

Kunto nousee, kun mäkeä talsii ylös, ja liukurilla laskettaessa vatsalihaksetkin pääsevät töihin, kun jalkoja pitää ylhäällä.

Patja paras

Salla on porukan kokenein laskija.

Hän tulee mäkeä alas mieluiten patjalla – kuten kuulemma myös suurin osa nuorisosta nykyisin.

– Tällä tulee mielestäni nopeimmat vauhdit. Vähän täytyy kuitenkin ohjata, ettei mene minne sattuu.

Salla kertoo, että patjoja on olemassa myös kapeampia ja pidempiä.

– Sellaiseen mahtuu vielä helpommin kaksikin laskijaa.

Pikkusisko Hilla vannoo pulkan nimeen. Hän kertoo laskevansa mäet aina ylhäältä asti, eikä vielä koskaan ole käynyt kipeää.

– Eikä taida myöntää, vaikka olisikin sattunut, Maria hymyilee.

Heinäpään mäki saa Sallalta ja Hillalta kiitokset sopivista vauhdeista.

– Kiva kun ei ole liian jyrkkä. Sarkkirannassa on vähän loivempaa ja jyrkempää mäkeä ja hyppyreitäkin. Menen silloin tällöin hyppyreistä, vaikka joskus niissä on käynyt vähän vahinkoakin, Salla myöntää.

Pulkkamäkiä toivotaan

Oulussa on niin sanottuja virallisia pulkkamäkiä muun muassa Virpiniemessä, Haapalehdon kentän laidalla, Oulunsalon Tärppipuistossa ja Ritaharjun Oravametsässä, mutta kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen kertoo, että mäenlaskupaikkoja on muodostunut kaikkialle missä vain on mäkiä.

– Mäenlaskupaikkoja näyttää muotoutuneen myös meluvalleille, jotka voivat olla todella vaarallisia paikkoja, jos lasketaan tielle tai pyörätielle päin.

Osallistuvassa budjetoinnissa pulkkamäkiä on toivottu Aallikkokankaalle, Peltola–Värttö-alueelle, Iinattiin, Martinniemeen ja Kuivasrantaan.

Oulun kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival myöntää, että mäenlaskupaikkoja ei juuri oteta huomioon, kun uusia ulkoliikunta-alueita suunnitellaan. Sen sijaan leikkipuistosuunnitelmissa pyritään Pulkkisen mukaan ottamaan myös mäenlaskumahdollisuus huomioon.

Mäenlaskupaikan tekeminen rinteeseen, jossa on puita tai vesakkoa, tuo kuitenkin omat haasteensa.

– On muistettava, että mäenlaskupaikka vaatii kunnossapitoa myös kesällä. Alue on pidettävä avoimena puuvartisesta kasvillisuudesta.