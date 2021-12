Koronavirus on levinnyt Oulun alueella viime aikoina sellaisella voimalla, että itsenäisyyspäivän vietossa tulisi noudattaa tartuntojen ehkäisemiseksi nyt suurta varovaisuutta, sanoo Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

– Voisi olla hyvä käytäntö sopia porukalla, että vain kaksi koronarokotusta saaneet kokoontuvat yksityisissä tapaamisissa, Mäkitalo ehdottaa.

Yksityisten ihmisten ei kuitenkaan pidä ryhtyä kyselemään keneltäkään koronapassia, eikä siihen ole tarkkaan ottaen lain antamaa oikeuttakaan, Mäkitalo sanoo.

– Mutta sukulaisia tai vieraita kutsuva voi itse vaikuttaa turvallisuuteen sopimalla, että tällä kertaa vain kaksi rokotetta saaneet ovat tervetulleita.

Oulun kaupungissa on lukujen valossa yksi Suomen pahimmista epidemiatilanteista tällä hetkellä. Ilmaantuvuusluku on lähes 700 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, mikä on selvästi Suomen suurten kaupunkien isoin lukema.