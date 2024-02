Yhteisessä kokkailussa tärkeää ei ole täydellinen lopputulos, vaan uuden oppiminen ja yhteinen tekeminen. Kuva: Pekka Peura

Oululaisen kerrostaloasunnon ruokapöydällä on liuta aineksia valmiina ruoanlaittoon. Johannes Hänninen, 10 vuotta, on juuri tullut koulusta kotiin, ja hänen on aika alkaa laittamaan äitinsä kanssa ruokaa.

Kyseessä ei kuitenkaan ole mikä tahansa arjen kokkailuhetki.