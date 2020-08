Ilkka Hiltulan kodissa on monia käteviä tilankäyttöratkaisuja. Kuva: Teija Soini

Oululaisen kerrostaloasunnon ovi aukeaa. Oven takaa paljastuu koti, jonka kaikki 31,5 neliötä on mietitty ja käytetty tarkkaan. Rakennusarkkitehtiopiskelija Ilkka Hiltula, 24, on asunut yksiössään noin puolitoista vuotta ja on todellakin tehnyt siitä oman näköisensä.

Hän sai ensinnäkin mahdutettua kotiinsa täyspitkän ruokapöydän ja ison sängyn, ja seinustalle on laitettu monenlaista kaappia ja laatikostoa, jonne enimmät tavarat saa piiloon tieltä.