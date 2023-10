Osuuskauppa Suur-Savon liiketoiminnan kauppahinta on 1,4 miljoonaa euroa, joka sisältää koneet, laitteet ja varaosat. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oululainen autoalan kasvuyhtiö Wetteri Oyj ostaa Osuuskauppa Suur-Savon autokauppaliiketoiminnan. Wetteri kertoo asiasta tiedotteessaan.

Osuuskauppa Suur-Savo harjoittaa autokauppaa ja autohuollon liiketoimintaa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Vantaalla.

Ostajina liiketoimintakaupassa on Wetteri Oyj:n tytäryhtiö Wetteri Auto oy, jolle siirtyy kaupassa henkilöautomyynti- ja huoltoliiketoiminta.

Osuuskauppa Suur-Savon autokauppaliiketoiminta työllistää 86 työntekijää, jotka siirtyvät Wetteri Auto Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vaihto-omaisuus, uudet ja käytetyt ajoneuvot, myydään rahoitusyhtiölle kaupintarahoitukseen. Vaihto-omaisuuden arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kauppahinta on 1,4 miljoonaa euroa, joka sisältää koneet, laitteet ja varaosat. Wetteri Oyj:n taloudellinen ohjeistus ei muutu suunnitellun kaupan johdosta.

Tavoitteena on toteuttaa kaupan täytäntöönpano tammikuun loppuun mennessä, 31.1.2024. Kauppa on ehdollinen osapuolten päätöksille, due diligence -tarkastukselle sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle.





Wetteri Oyj näkee yrityskaupan luontevana jatkona laajentumiselle itäisessä Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

– Tänä vuonna olemme vankistaneet asemaamme Itä-Suomessa ja Satakunnassa liiketoimintakauppojen myötä, lisäksi olemme avanneet neljä uutta vaihtoautokeskusta, Wetteri Oyj:n toimitusjohtaja Aarne Simula sanoo tiedotteessa.

– Yleinen trendi on vähentää kumppaneita ja siirtyä kohti erilaisia agenttimalleja, joiden tavoitteena on pienentää jakelutiekustannuksia. Olemme pohtineet erilaisia tulevaisuuden malleja ja arviomme on, että autokaupassa menestyvät suuremmat toimijat kuin me, Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Ari Miettinen toteaa tiedotteessa.

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Yhtiö tuottaa ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 39 toimipistettä ja sen pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä.