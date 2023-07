Sade väistyy kohti taivaanrantaa Lintulan urheilukentän yltä. Hyvä niin, sillä alkamassa on Oulu Cricket Clubin harjoitukset ja lämmittelemään lähtee reilu kymmenen intohimoista kriketinpelaajaa. Todellakin intohimoista, sillä joukkueen pelaajat ovat kotoisin Intiasta, Sri Lankasta ja Australiasta, joista etenkin kaksi ensimmäistä maata elää ja hengittää krikettiä.

Vaikka Suomessa käytännössä tuntematon laji, kriketin arvioidaan olevan maailman toiseksi suosituin urheilulaji. Erityisesti se on suosiossa Etelä-Aasian maissa, mikä näkyy OCC:tä edustaneiden pelaajien kansalaisuuksissa.

– Meillä on ollut pelaajia myös Pakistanista, Bangladeshista, Afganistanista, Englannista, Uudesta-Seelannista ja Etelä-Afrikasta, seuran puheenjohtaja Tharanga Wijethilake luettelee.

Myös esimerkiksi ulkomailla lajiin tutustuneita suomalaisia on ollut mukana seurassa, kertoo Intiasta lähtöisin oleva Jacob Matthan. Matthan on asunut Oulussa jo kolmekymmentä vuotta ja on vaimonsa Annikin kanssa kaupungin krikettitoiminnan perustajahahmoja.

OCC on virallisesti perustettu vuonna 2009, mutta krikettiä on pelattu Oulussa pidempään, Matthan kertoo.

– Aloitimme kriketin peluun Oulussa vuonna 2000, Jacob Matthan kertoo.