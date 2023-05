Topias Rajala selaa puhelimellaan Spotifytä ja kasvoille nousee hymynkare. Recens-artistinimellä musiikkia tekevällä oululaisella musiikintuottaja-dj:llä on maailman suosituimmassa äänen suoratoistopalvelussa jo reilut 82 000 kuukausittaista kuuntelijaa, ja luku nousee kaiken aikaa.

Recensin suosituinta Easy Come Easy Go -biisiä on kuunneltu jo yli puoli miljoonaa kertaa.