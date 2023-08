Alkoholittomat tuotteet ovat yleistyneet kahden viime vuoden aikana monessa Oulun anniskeluravintolassa. Hemingway'sin ravintolapäällikkö Jenna-Mari Kohtalo kertoo, että viiden vuoden takaiseen verrattuna alkoholittomia juomia kysytään merkittävästi enemmän.

– Ihan joka viikko saa valmistaa esimerkiksi alkoholittomia drinkkejä. Parin vuoden aikana kysyntä on kasvanut todella paljon, Kohtalo kertoo.

Aikaisemmin alkoholittomia vaihtoehtoja on saattanut olla vain pari, eikä mocktaileja tilattu nykyisessä mittakaavassa.

Kulttuurin muutos on havaittu muissakin anniskeluravintoloissa.

Parikymmentä vuotta alalla ollut Oulun Teerenpelin ravintolapäällikkö Henri Kuisma kertoo, että nykyään ihmisiä ei entisen lailla hävetä lähteä ulos baareihin, vaikka eivät juokaan alkoholia.

– Nykyään ihmiset kehtaavat lähteä kavereittensa kanssa kylille, vaikka nauttivatkin vain alkoholittomia tuotteita. Ennen sitä on vähän hävetty, jos joi holitonta, Kuisma kertoo.

Sober curious -ilmiöstä inspiroituneena 28-vuotias Tiina-Liina Lybeck on vähentänyt alkoholinkäyttöään noin yhteen kertaan vuodessa. Vaikka hän ei kokenut juomistaan ongelmalliseksi, Lybeck havahtui vähitellen siihen, ettei alkoholi tee illanvietoista hauskempia. Lybeck on huomannut juoneensa aikaisemmin lähinnä siksi, koska niin on tapana tehdä.

– Tajusin, että en edes oikeastaan pidä alkoholin mausta niin paljon. Illanvietoissa saatan nauttia pari, mutta jälkikäteen mietin, tarvitsiko niitäkään välttämättä juoda.

Vaikka alkoholi ei ole vuosiin liiemmin maistunut, pitää Lybeck silti ystäviensä kanssa pystybaareissa ja muualla yöelämässä kulkemisesta.