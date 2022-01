Riikka Soinisen ateljee on Pikisaaressa olevan kodin yhteydessä vintillä. Soinista kiehtoo ajatus, että joskus muinoin vintillä on asunut pyykkimummo . – Olen joka päivä kiitollinen, että Oulun kaupunki on säilyttänyt vanhat talot Pikisaarentien varrella.

Kuva: Jarmo Kontiainen