Sara Ollila on asunut 40-neliöisessä kodissaan vuodesta 2018 lähtien. Sisustuksessa hän yhdistelee vanhaa ja uutta. Kuva: Teija Soini

Sara Ollilan kaunis koti Oulun Uudellakadulla on sopiva sekoitus uutta ja vanhaa. 27-vuotias Ollila on asunut 40-neliöisessä asunnossa talon valmistumisvuodesta 2018 lähtien, ja on tässä ajassa tehnyt kodista sielukkaan ja oman näköisensä.

Asunnon oven viereinen sähkökaappikin on koristeltu ulkomaanreissuilta ja ystäviltä saaduilla korteilla ja magneeteilla. Ennen koronaa Ollila kävi paljon ulkomaanmatkoilla, joista hän myös toi mukanaan paljon erilaisia sisustusesineitä, kuten astioita, tyynynpäällisiä ja vilttejä.