Sana eli Sanna Rönnberg on ilahtunut, kun niin moni on ottanut hänen uuden Legenda-singlensä omaksi voimabiisikseen jo ennen sen varsinaista julkaisua. TikTokiin postattu lyhyt näyte on poikinut tiktokkaajilta toistasataa omaa videota, jossa he tähdentävät, että menneisyys ei määritä heitä.