Karjaluodon kuljettaja Kimi Hyvönen tuo yrityksen välivarastoon Madekoskelle kuorman rakennustyömailla käytettävää oktoeristettä, joka on valmistettu Outokummun Tornion terästehtaan kierrätyskuonasta. Kuva: Pekka Peura

Oululainen Rakennusliike Karjaluoto Oy on riidellyt viime vuosina useiden työntekijöidensä kanssa palkka- ja muista saatavista.

Kahnausten taustalla on se, että yritys on soveltanut kaikkien työntekijöiden työsuhteisiin maa- ja vesirakennusalan työehtosopimusta (tes), vaikka osa heistä on tehnyt vain kuorma-autoalan tes:n piiriin kuuluvia töitä.