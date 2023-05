Oululaiseen Partnera-konserniin kuuluva Due2Energy Oy ja sen tytäryhtiöt KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Oy ovat jättäneet konkurssihakemukset Oulun käräjäoikeuteen..

Partnera arvioi tiedotteessa, että konkursseilla ei olisi negatiivista vaikutusta konsernin vuoden 2023 tulokseen.

Yhtiöt on todettu maksukyvyttömiksi ja saneeraushallinnon selvitysten mukaan on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa. Lisäksi on olemassa korostunut riski siitä, että yhtiöiden saneerausohjelmien aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä.

Partnera on Oulun puhelimen juurille rakennettu liiketoimintakonserni, jonka suurin omistaja on Oulun kaupunki. Kaleva kertoi aiemmin Partneran vaikeuksista sekä kritiikistä, jota Oulun poikkeuksellinen omistajuus pörssiyhtiössä on poikinut.

Partnera tiedotti maaliskuussa Due2Energyn ja tytäryhtiö KPA Unicon Groupin hakeutumisesta yrityssaneeraukseen, ja huhtikuun alussa Oulun käräjäoikeus päätti yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta.