Yrittäjän arkea, ilonaiheita ja mieltä painavia asioita – näin kuvailee oululaisen Happia Oy:n yrittäjä Sanna Virtanen yhteydenpitoaan kansanedustaja Jenni Pitkon (vihr.) kanssa. Virtanen on Pitkon nimikkoyrittäjä ja pitää yhteistyön hyötynä ennen kaikkea tiedonkulkua.

– Jos kansanedustajalla ei itsellään ole yrittäjätaustaa tai sellaisia ei ole lähipiirissä, hänen voi olla vaikea miettiä, millaisten asioiden äärellä painitaan, Virtanen sanoo.

Rupatteluaiheet ovat olleet tuikitavallisia: millainen on yksinyrittäjän tyypillinen työpäivä tai -viikko, millaisten haasteiden äärellä on tullut painiskeltua, voisivatko päättäjät jotenkin helpottaa arkea, millä mallilla on toimeentulo, kuinka paljon aikaa hallinnolliset tehtävät vievät ja riittääkö siihen osaaminen.