Oululaislähtöisen NTRNZ median tuottaman Eränkävijät-sarjan kansainvälisen version Love of the Wildin oikeudet on myyty Kiinaan. Kuvassa Eränkävijät-sarjan kilpisjärveläinen kalastaja Aki Huhtanen ja Äijä-koira. Arkistokuva. Kuva: NTRNZ Media

Kaksi oululaislähtöisen NTRNZ median sarjaa pääsee kansainväliseen levitykseen Kiinassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa vuoden 2022 aikana.

Love of the Wild -sarjan esitysoikeudet on myyty Kiinassa valtio-omisteisen Wasu Groupille, jonka palveluita käyttää 30 miljoonaa ihmistä. Love of the Wild on kansainvälinen versio Suomessa Ylellä nähdystä Eränkävijöistä, joka on palkittu neljällä Kultainen Venla -palkinnolla.

– Wasu tavoittaa yli 30 miljoonaa kotitaloutta 29 Kiinan maakunnassa. Tämä on meille ja sarjallemme valtava avaus, yhtiön vastaava tuottaja Teemu Hostikka sanoo tiedotteessa.

Matkustus- ja taikasarja Magic in Lapland puolestaan julkaistaan yhdysvaltalaisella ROKU-älytelevisioalustalla vielä tammikuun 2022 aikana. Magic In Laplandia juontaa palkittu taikuri Henri Kemppainen. ROKU tarjoaa alkuperäissarjoja omilla kanavillaan sekä muun muassa Netflixin ja HBO:n sisältöjä.

NTRNZ kertoo myös DIRECTV-yhtiön ostaneen Magic in Laplandiin oikeudet Pohjois- sekä Etelä-Amerikan jakeluun.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun sarjaamme lähetetään 4K HDR -laatuisena, mikä antaa suomalaiselle luonnolle ja Henrin huikealle taikuudelle vieläkin enemmän värejä ja syvyyttä. Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä ja jännityksellä odotamme, mihin tämä kaikki vielä johtaa, Teemu Hostikka kommentoi.

Tällä hetkellä NTRNZ viimeistelee lähes kolmivuotista Vaiettuja arktisia sotia -tuotantoa, joka on dokumenttisarja vähemmän tunnetuista toisen maailmansodan tapahtumista arktisella alueella. Sotadokumenttisarjan oikeudet on myyty Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

NTRNZ:n esitysoikeuksien myymisestä kertoi ensimmäisenä Yle.

Uutista päivitetty 11. tammikuuta kello 12.22.