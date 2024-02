Kapellimestari Nicholas McGegan johtaa Oulu Sinfonian 1700-luvun tunnelmiin torstaina Oulun tuomiokirkossa. Kuva: Dario Acosta

Oulu Sinfonia matkaa 1700-luvulle barokkiekspertti Nicholas McGeganin johdolla torstaina 22. helmikuuta Oulun tuomiokirkossa. Vesimusiikkia-konsertissa kuullaan barokkiklassikoita.

McGeganin ura on kestänyt yli viisi vuosikymmentä, ja hän on vieraillut lukemattomia kertoja kansainvälisesti arvostetuimpien orkestereiden johtajana. McGeganin ääniteluettelo sisältää yli sata julkaisua, joista kaksi on saanut Gramophone-palkinnon.

Myös Grammy-ehdokkuuden hän on saanut kahdesti. McGeganille on myönnetty Brittiläisen imperiumin ritarikunnan jäsenyys (OBE) hänen ansioistaan musiikin saralla.

Illan avaa ranskalaisen säveltäjä-musiikinteoreetikko Jean-Philippe Rameaun orkesterisarja oopperasta Naïs. Sitä seuraa soitinkonserttojen mestarin Antonio Vivaldin Konsertto F-duuri, jonka solistina soittaa Oulu Sinfonian konserttimestarina vuodesta 2017 työskennellyt Mikko Sorri.

Viulunsoittoa Oulun Ammattikorkeakoulussa opettava Sorri kokee barokilla olevan oma paikkansa ohjelmistoissa.

– Olisi sääli, jos barokkia ei uskallettaisi modernissa orkesterissa soittaa. Eri aikakausien teoksiahan voi soittaa monilla eri tavoilla, eikä se vähennä musiikin koskettavuutta. Monipuolinen ohjelmisto ja erilaiset genret pitävät työn mielenkiintoisena, Sorri kertoo Sinfonian tiedotteessa.

Konsertin huipennuksena soi Georg Friedrich Händelin Vesimusiikkia, joka on kooste Händelin orkesterisarjoista. Teos syntyi säestämään Englannin kuningas Yrjö I:n purjehdusmatkoja Thames-joella yli 300 vuotta sitten.

Konsertti toteutetaan yhteistyössä Oulun vanha musiikki ry:n kanssa.

Vesimusiikkia to 22.2.2024 klo 19 Oulun tuomiokirkossa.