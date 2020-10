Janne Leinoa kutsutaan Laulavaksi apteekkariksi, koska hän on koutukseltaan farmasian tohtori ja toimii apteekkarina Oulussa. Ennen soolouraansa hän lauloi Charlies-yhtyeen solistina. Kuva: Pekka Peura

Laulavana apteekkarina tunnetun oululaisen Janne Leinon albumi Love Stories kiinnostaa eri puolilla maailmaa, tiedotteessa kerrotaan.

Leino laulaa albumilla tunnettuja ikivihreitä englanniksi ja italiaksi sekä duettoja vietnamiksi, espanjaksi ja portugaliksi. Albumin kansainvälinen digijulkaisupäivä on tänään perjantaina, mutta kappaleita on julkaistu jo aiemmin YouTubessa.

Erityisen suosituiksi on noussut Leinon ja kuubalaisen Deannys Conde Medinan versio Engelbert Humperdinckin tunnetuksi tekemästä How I Love You (Como te amo) -kappaleesta, jota on katsottu YouTubessa yli 160 000 kertaa.

Leinon soolona laulamaa How Can I Stop Loving You -kappaletta on kerännyt lähes 140 000 katselukertaa eri puolilta maailmaa.

Muita Leinon albumin kansanvälisiä duettoja ovat portugalilaisen Jessica Peresin kanssa tehdyt Killing Me Softly (Em sua voz) ja Love Me Tender (Me ame com ternura) sekä vietnamilaisen Nguyen Ngoc Phuong Nhin kanssa tehty Love Story (Chuyện tình).

– Olen aina ihaillut viihdelaulun suuria mestareita, kuten Engelbert Humperdinckia, Elvis Presleytä ja Frank Sinatraa. Halusin viimein tarttua haasteeseen ja tehdä levyn heidän viihdeklassikoistaan, joista monet ovat myös lempibiisejäni, Leino kertoo tiedotteessa.

– Päätin tehdä lauluista myös muutamia harvinaisempia kansainvälisiä versioita ja otin yhteyttä musiikkialan ystäviini ympäri maailman. Lopputuloksena syntyivät nämä suosituiksi nousseet duetot upeiden laulajattarien kanssa, Leino jatkaa.

