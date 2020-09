Elvi Lahti on nyt viiden kuukauden vanha. Eemeli ja Linda Lahti kertovat, että Myy-koira on ollut hyvää seuraa välillä yksinäisessä vauva-arjessa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Viiden kuukauden vanha Elvi Lahti tulee isänsä Eemeli Lahden sylissä hymyilevänä päiväunilta. Eemeli on tullut juuri töistä. Vanhempainvapaalla olevan Linda Lahden päivä on kulunut Elvin ja Myy-koiran kanssa. Edessä on arki-ilta perheen kesken.

Viime aikoina Linda on käynyt Elvin kanssa Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekerhossa ja edellisellä viikolla alkaneessa neuvolan tarjoamassa esikkokerhossa, joka on tarkoitettu ensimmäisen lapsensa saaneille perheille.