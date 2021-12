Oulu

Tarkka käsillä tekeminen sopii eläköityneelle tekniikan tohtorille. Kuva: Niina Hentilä

Oululainen Kari Kisko, 72, on näpertänyt käsillään koko ikänsä. Aivan pikkupoikana hän teki lennokkeja balsapuusta. Nyt hän huomaa, että lennokkien siipien rimarakenteissa ja himmeleissä, joita hän nyt tekee, on paljon samaa.

– Olisiko sieltä jo lähtenyt rakkaus tällaiseen. Siitä on aikaa ehkä 60 vuotta, Kisko hymyilee.

Hän muistaa tehneensä ensimmäisen himmelin 40 vuotta sitten. Se oli tehty oljesta, niin kuin kaikki himmelit siihen aikaan. Nykyisin Kisko käyttää himmeleihin lasiputkea.

– Lasi on helpompi materiaali mielestäni. Olki on hyvin herkkä. On kyllä lasiputkikin. Se ei kestä kovin suurta sivuttaisliikettä. Ja kun himmelistä tulee iso, sen kanssa pitää olla varovainen, koska lasiputkista tehty suuri himmeli painaa.

Tämän Kisko pääsi kokemaan ihan omakohtaisesti vastikään, kun hän kuljetti suuren, 5 145 lasiputkesta valmistetun himmelin tasavallan presidentille.

– Minulla oli jalat kipeät kaksi päivää, kun kannoin laatikkoa niin epätavallisessa asennossa, Kisko nauraa.

Himmelimestari Kari Kisko, Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen ja erityisopettaja Marjut Lehti-Laakso poseeraavat tasavallan presidentille viedyn himmelin kanssa. Kuva: Oulun seurakunnat

Hän matkasi pahvilaatikkoon pakatun himmelin kanssa yöjunalla Helsinkiin. Tavalliseen hyttiin laatikko ei olisi mahtunut, mutta invahytissä oli tarpeeksi tilaa.

Kisko kuunteli matkan ajan lasiputkien helinää tarkalla korvalla ja käskytti Helsingissä taksinkuljettajaa ajamaan varovasti.

Perillä odotti helpotus: yksikään lasiputki ei ollut mennyt matkan aikana rikki.

Nuoret innostuivat

Varsinainen himmelivillitys alkoi siitä, kun Kari Kisko vihjaisi Oulun tuomiorovasti Satu Saariselle, että Oulun tuomiokirkosta puuttuu himmeli.

Pian seurakunnan tiloissa kokoontui Kiskon innoittamana porukka, joka kyhäsi yhteistyössä komeaa himmeliä kirkkoa koristamaan. Himmeli valmistui, mutta yhdessä tekemistä päätettiin jatkaa. Vuosi sitten Kisko valmisti himmelin myös Ruotsin kuninkaalle.

– Porukalla mietittiin, mihin seuraava himmeli tehtäisiin. Joku heitti, että presidentille. Ajatuksen annettiin hautua ja sitten päätettiin, että presidentille se tehdään.

Aluksi täytyi kuitenkin varmistua, että presidentille voidaan tällainen lahja luovuttaa. Kun kansliasta näytettiin vihreää valoa, oli aika ryhtyä toimeen.

Kari Kisko on tehnyt monenlaisia himmeleitä. Ristinmuotoinen himmeli on menossa Oulun seurakunnille. Kuva: Niina Hentilä

Lahjaa tekemään otettiin mukaan koululaisia: Oulusta Teuvo Pakkalan koulun 6B-musiikkiluokka ja Rymättylästä kolmasluokkalaiset.

– Aluksi oppilaat olivat vähän ihmeissään, mutta kun sanottiin, että himmeli tulee tasavallan presidentille, innostus oli mahtavaa. Vieläkin nousee karvat pystyyn. Heille tuli tunne, että pääsevät tekemään jotain arvokasta, Kisko hymyilee.

Seuraava mietinnässä

Eläköityneenä Oulun yliopiston tekniikan tohtorina Kiskolle on tärkeää, että työtä aloittaessa tiedetään, mitä ollaan tekemässä. Hänen himmelinsä eivät muotoudu matkan varrella, vaan jo aluksi on selvää, millainen työstä tulee.

Kari Kisko suunnittelee tarkkaan jokaisen työn etukäteen. Kuva: Niina Hentilä

Tarkoista suunnitelmista huolimatta Kisko pitää himmeleiden tekemistä terapeuttisena puuhana.

– Iltaherkut siihen viereen, kaksi lasia punaviiniä ja radio taustalle. Se on hyvin terapeuttista.

Himmeleiden teko vaatii Kiskon mielestä sitoutumista, yhteistyökykyä ja pitkäjänteisyyttä.

– Ihmisten eron huomaa. Osa ei hahmota rakennetta, osa hahmottaa hyvin nopeasti. Lopulta se tuo onnistumisen ilon. Tämän tyyppistä tekemistä kaivataan.

Kisko kehuu porukkaa, jonka kanssa hän himmeli-innostuksensa viikoittain jakaa. Samalla yhdessä käydään läpi jokaisen kuulumiset sairauksista lähtien.

”Meillä on erinomainen sukupuolijakauma. Olen ainoa mies. Minulla ei ole mitään valittamista.

– Meillä on erinomainen sukupuolijakauma. Olen ainoa mies. Minulla ei ole mitään valittamista, Kisko virnistää.

Seuraavaa työtäkin on alettu jo miettiä. Sen saajasta Kisko ei kuitenkaan vielä hiisku.

– Mutta sellainen tehdään varmasti.