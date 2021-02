Oululainen Jouko Komulainen on aina pohdiskellut, miten asiat voisi tehdä paremmin. Siitä on poikinut keksintöjä. Tämä on patentin saanut, aseeseen kiinnitettävä tukipiikki joka tarraa puun runkoon. Toinen patentoitu keksintö on golfpallon poimija. Ja lisää ideoita on jo päässä.