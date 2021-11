Merikoski SBT:n kasvatin Jarno Ihmeen torjunta MM-finaalin rangaistuslaukauskilpailussa sinetöi Suomen maailmanmestaruuden Riiassa 11. joulukuuta 2016. Kuva: IFF

Suomen salibandykulttuuri on lyhyempi kuin Ruotsin, mutta reilun 25 vuoden aikana Suomi on kuronut naapurusten tasoeron kiinni. Miesten MM-kisoissa Suomi on voittanut kuudesta edellisestä maailmanmestaruudesta neljä. Perjantaina Helsingissä alkavassa MM-turnauksessa Suomen tavoite on jälleen kulta. Kaleva kaivoi arkistosta aiempien täysosumien tarinat.

1995, EM-kisat, Zürich

Suomen jääkiekkomaajoukkueen historiallinen kevään 1995 maailmanmestaruus innoitti myös salibandymaajoukkueen pelaajia, jotka urakoivat EM-turnauksensa Sveitsissä. Jännitystä tarjosi jo kisojen välieräottelu, jossa Suomi voitti isäntämaan jatkoerässä Toni Huhtalan maalilla.