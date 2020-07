Oulu

Sekoitan tarot-pakkaa ja nostan pöydälle neljä korttia. Korteista avautuu värikkäitä kuvia. Ensimmäisen kortin nimi on Eight of Cups. Kuvassa näkyy kuppeja ja vuoristomaisemassa kävelevä nainen.

– Kortti viittaa yleensä jostain tärkeästä luopumiseen tai johonkin vanhaan palaamiseen, kertoo Henna Kuvaja.