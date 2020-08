Oulu

Kuva: Iiris Tuisku

Yksi viime aikoina virtuaalikeikkoja soittaneista bändeistä on oululainen Elaine, jonka takaa löytyy avainhenkilö Elina Kaisanlahti, 35.

– Siitä on monta vuotta, kun päähäni alkoi putkahdella tietynlaisia biisiaihioita, vaikken ollut ikinä tehnyt musaa tai ollut bändissä, Kaisanlahti muistelee.

Hänen silloinen poikaystävänsä Juha Markus, 38, oli puolestaan ”aina ollut bändeissä”.

Kaisanlahti rohkaistui laulamaan päänsisäisiä rivejään tälle – ensin tosin varovaisesti viereisestä huoneesta.

Markus ihmetteli, kuinka Kaisanlahden pään sisällä saattoi elää moisia melodioita sanoituksineen. Kaisanlahti taas hämmästyi Markuksen kyvystä napata kitara- tai pianonuotein kiinni hänen hyräilemiensä lauseiden tunnelmasta.

Kaksikko alkoi kuumeisesti miettiä lisää soittajia kaveripiiristään ja lähestyi Heikki Palomaata, Teemu Vaaraa sekä Kaisanlahden siskoa Sonjaa.

Niin Elaine oli koossa.

– Se oli niin käänteentekevä, että uskalsi laulaa jotain sellaista, mikä vain pyöri päässä. Ihmisillä pitäisi olla tilaa sellaiselle omalle päänsisäiselle sanoittamiselle – suomalainen runonlaulanta on ollut sellaista, Kaisanlahti sanoo.

Nyt bändiltä on julkaistu EP Pimeästä pimeään ja se on ehtinyt keikkaillakin – viimeksi ValveLiven virtuaalikeikalla. Koronakevät on vaikuttanut bändien harjoitusten määrään ja esiintymisten siirtymiseen nettiin.

Kumpikin Kaisanlahti ja Markus kuvailee osaltaan mennyttä keikkaa jännittävimmäksi tähän asti kokemakseen esiintymiseksi.

– Yleensä sitä saa kappaleen jälkeen aplodit ja huokaisutauon. Jotenkin se meni aika nopeasti ja tuntui, että päästiin suht rentoon meininkiin, Markus sanoo.

Kaisanlahden mukaan myönteistä keikassa oli se, että yleisöksi pääsi muiltakin paikkakunnilta osallistujia. Laajemmalle levittäytynyt kuulijakunta palvelee niin esiintyjää kuin vastaanottajiakin.

Kaisanlahdelle kirjoittaminen tuli tärkeäksi asiaksi ennen musiikin tekemistä. Hän oli laulanut kuitenkin koulukuorossa ja sukujuhlissa siskojensa kanssa. Sen lisäksi musiikin kuunteleminen oli antanut hänelle teini-iässä voimakkaita elämyksiä.

Kaisanlahti muutti synnyinpaikkakunnaltaan Kemijärveltä Ouluun 2000-luvun alussa opiskelemaan biologiaa. Nyt suunnitelmissa on uusi työura fysioterapeuttina.

Markus on kotoisin Tyrnävältä, mistä käsin hän kävi Limingan musiikkiopistossa ja suoritti Madetojan musiikkilukion. Aikuisiällä hän muutti Kaisanlahden tavoin Ouluun käytyään ensin opettajakoulutuksen Kajaanissa.

Markus työskentelee erityisluokan opettajana ja lisäksi vuodesta 2013 saakka maatalousyrittäjänä sukunsa tilalla. Molempia töitä hän tekee sivutoimisesti.

Kaksikko ei esiinny enää yhdessä pariskuntana, vaan ystävinä. Ennen eroaan kumpikin oli ehtinyt omistautua Elaine-bändille sen verran vakavissaan, että sen piirissä yhteistyön haluttiin jatkuvan.

Markuksen mukaan sosiaalinen ulottuvuus – ajan yhdessä viettäminen – on bändin jäsenille tärkeää. Jokainen soittaja oli alkujaankin pyydetty mukaan lähinnä persoonan perusteella.

Yhdessä bändi on ehtinyt käydä läpi useampiakin eroja ja muuttoja – eräänä vuonna jopa niin monta, että aiheesta syntyi biisikin (Ei vittu taasko muutetaan).

– Tuntui, että oltiin joka kuukausi muuttamassa jotakuta, kun oli ensin oma ero ja sitten kavereitakin erosi. Ja aina samalla muuttoporukalla! Kaisanlahti toteaa ironisesti naurahtaen.