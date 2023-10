EY Entrepreneur Of The Year -kilpailun pääpalkinnon, vuoden kasvuyrittäjä 2023 -palkinnon on voittanut oululainen iLOQ Oy.

Palkinnon saivat iLOQin perustaja Mika Pukari ja iLOQin toimitusjohtaja Heikki Hiltunen. Nordic Capitalin omistama yritys valmistaa digitaalisia lukitusratkaisuja rakennuksiin.