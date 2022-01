Hebosagilin Oku Kähkönen, Ilpo Heikkinen, Tatu Junno, Remi Rousselle, Antti Karjalainen ja Pete Miettunen toivovat, että maaliskuulle sovittua levynjulkaisukeikkaa ei tarvitsisi perua. Kuva: Johanna Levomäki

Oululainen Hebosagil-yhtye sai alkunsa, kun yläasteikäiset kaverukset päättivät ruveta soittamaan metallimusiikkia omalla tvistillään. Vuosien varrella kaverusten musiikkimaku on laventunut, ja samalla bändin musiikkiin on suodattunut vaikutteita niin monelta suunnalta, että sen lokeroiminen on ollut haastavaa.

Koska yksiselitteistä genreä ei ole ollut, sellainen on pitänyt keksiä: Hebosagil kutsuu itseään New Wave of Finnish Suomi Rock -genren pioneeriksi.