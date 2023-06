Mari-Leena Talvitie kuvattuna viime vuonna Rukalla. Kuva: Mikko Halvari

Kokoomus on päättänyt hallitukseen menosta ja kahdeksasta ministeristään. Pääministeri Petteri Orpon lisäksi kokoomus esittää ulkoministeriksi Elina Valtosta, puolustusministeriksi Antti Häkkästä ja kunta- ja alueministeriksi Anna-Kaisa Ikosta.

Ilmasto- ja ympäristöministeriksi on odotetusti nousemassa nykyinen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja sosiaaliturvaministeriksi Sanni Grahn-Laasonen.

Työministerin salkkua kokoomus esittää kahden vuoden pätkissä Arto Satoselle ja Matias Marttiselle sekä kulttuuri- ja tiedeministerin salkkua kahden vuoden pätkissä Sari Multalalle ja Mari-Leena Talvitielle.

Useita ensikertalaisia

Oululainen Mari-Leena Talvitie on 43-vuotias kansanedustaja ja Oulun kaupunginvaltuuston jäsen. Hän on toiminut Oulun kaupunginhallituksen, Oulun kaupunginvaltuuston ja Oulun seudun ympäristölautakunnan puheenjohtajana.

Talvitie on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015 asti. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Elina Valtonen, 41, on istunut eduskunnassa vuodesta 2014 alkaen. Hän nousi Arkadianmäelle varapaikalta, kun puoluetta tuolloin johtanut Jyrki Katainen siirtyi komissaariksi kesken pääministerikauden. Oikeistolaisen talouslinjan kannattajana tunnettu Valtonen oli tuolloin markkinahenkkisen ajatuspaja Liberan tutkimusjohtaja.

Tänä keväänä Valtonen uusi paikkansa yli 32 000 äänellä, jolla hän oli selvästi Helsingin ääniharava. Ministeriksi hän on nousemassa ensimmäistä kertaa.

Anna-Kaisa Ikonen on 46-vuotias kansanedustaja. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori, ja hän on toiminut muun muassa Tampereen pormestarina. Myös hän on ensikertalainen ministerinä.

Antti Häkkänen on Mäntyharjulta kotoisin oleva 38-vuotias kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kolmannen kauden kansanedustaja. Hän toimi Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa oikeusministerinä vuosina 2017–2019. Häkkänen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.

Kai Mykkänen on 43-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja. Hän on aiemmin toiminut sisäministerinä sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

Sanni Grahn-Laasonen on 40-vuotias Forssasta kotoisin oleva kansanedustaja. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011. Hän on toiminut aiemmin opetusministerinä, kulttuuriministerinä sekä ympäristöministerinä. Grahn-Laasonen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

Arto Satonen on 56-vuotias kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Hän on ollut kansanedustaja vuodesta 2003 lähtien. Satonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hän on nousemassa nyt ensimmäistä kertaa ministeriksi.

Matias Marttinen on 32-vuotias toisen kauden kansanedustaja Raumalta. Hän on aiemmin toiminut Orpon talouspoliittisena erityisavustajana tämän ollessa valtiovarainministeri. Marttinen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

Sari Multala on 44-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja. Multala on ennen uraansa kansanedustajana ollut kilpapurjehtija, ja hän on lajissa kolminkertainen maailmanmestari. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.