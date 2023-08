Neljältä töistä ja töiden jälkeen nopeasti kauppaan, jotta ehtii laittaa ruuan ja sen jälkeen viedä lapset harrastuksiin.

Esimerkiksi näin moni vanhempi rakentaa arkipäivien aikatauluja. Oululainen Miriam Kangas, 40, ei voi niin tehdä.

– En hahmota aikaa samalla tavalla kuin valtaosa ihmisistä enkä osaa ennakoida, miten paljon johonkin asiaan kuluu minuutteja, Miriam Kangas sanoo.

Hän on opetellut rutiineja ja tehnyt muistisääntöjä, jotka auttavat ajankulun hahmottamista ja toimesta toiseen siirtymistä.

Puhelimessa on hälytyksiä arjen siirtymiä varten. Rutiineja hän on seuraillut muun muassa seinän muistitaulussa näkyvän to do -listan avulla.

Nyt hän muistaa jo laittaa ruuan ajallaan ja tietää, että herätyskellon soidessa täytyy lähteä suoraan päiväkotiin ja töihin, eikä ryhtyä puuhastelemaan muuta.

Touhukkuus muuttui diagnoosiksi ja tueksi

Miriam Kankaalla on adhd, eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden neuropsykiatrinen häiriö. Diagnoosin hän sai vuosi sitten.

– Diagnoosi ei yllättänyt, sillä olen aina kokenut olevani vähän erilainen kuin muut, jotenkin ulkopuolinenkin. Olen suora, spontaani ja aikaansaava ja voin tehdä monta asiaa yhtä aikaa, hän sanoo ja naurahtaa.

– En ole kokenut nopeuteni tai touhukkuuteni olevan ongelma, mutta välillä on tuntunut, että onko se sitten ongelma enemmän muille?