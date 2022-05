Rock Band From Hellin eli Jani Tillmanin, Jere Siivikon, Mikko Nykäsen ja Mikko Saravuoman (takana) tähtäimessä on kansainvälinen ura. Kuva: Miikka Varila

Rock Band From Hellin syksyllä 2020 julkaisema esikoissingle Why Don't You Die on saanut Spotifyssa yli 176 000 striimausta, mutta uusien julkaisujen kiirehtimisen sijaan oululaisnelikko on työstänyt uutta materiaalia kaikessa rauhassa.

Yhtä lailla bändillä on allekirjoitettuna maailmanlaajuinen keikkamyyntisopimus, mutta se ei ole tehnyt vielä ainuttakaan keikkaa.