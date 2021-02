Esa Nissi ja Ari Eldon Jónsson perustivat aikoinaan 1990-luvulla vaikuttaneen Rastas-yhtyeensä uudestaan, kun jälkimmäinen muutti Reykjavikista takaisin Ouluun. Kuva: Anssi Juntto

Kun oululaisen Electric Blue Peggy Sue And The Revolutionions From Marsin taival oli tullut tiensä päähän 1990-luvun alkupuoliskolla, kitaristi-laulaja Esa ”Katz” Nissi ja rumpali Pasi Aikio päättivät perustaa uuden bändin.

Ihan ensimmäinen viritelmä ei vielä ottanut tuulta purjeisiin, mutta kun Nissi keksi houkutella kaupunkiin muuttaneen islantilaisbasistin Ari Eldon Jónssonin treenikämpille kokeilemaan, homma toimi välittömästi.