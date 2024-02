UKI Arkkitehtien hallituksen puheenjohtaja Matti Heikkinen (takarivi toinen vas.), Arkkitehtisuunnittelu Voutilaisen toimitusjohtaja Hannu Voutilainen (takarivi kesk.), UKI Arkkitehtien toimitusjohtaja Mikko Heikkinen (takarivi oik.). ja Arkkitehtisuunnittelu Voutilaisen henkilökuntaa.

Oululainen UKI Arkkitehdit osti rovaniemeläisen Arkkitehtisuunnittelu Voutilaisen. Kyseessä on Lapin suurin arkkitehtitoimisto.

Kaupassa Rovaniemellä toimivan Voutilaisen liiketoiminta siirtyy UKI Arkkitehtien omistukseen. Yrityskaupalla UKI Arkkitehdit haluaa lisätä toimintaansa pohjoisessa.

– Uskomme Lapin elinvoimaan ja haluamme mukaan alueen kehitykseen esimerkiksi matkailupalvelujen hankkeisiin, UKI Arkkitehtien toimitusjohtaja Mikko Heikkinen toteaa tiedotteessa.

UKI Arkkitehdeillä on jo aiemmin ollut isoja suunnittelukohteita Lapissa, viimeisimpänä Rovaniemen lentoaseman laajennus. Arkkitehtitoimisto oli myös Ivalon lentoaseman terminaalilaajennuksen suunnittelijana.

Arkkitehtitoimisto Voutilainen on toiminut 30 vuotta, joista ensimmäisen vuosikymmenen yrittäjä Hannu Voutilainen työskenteli yksin. Vuosien aikana toimistosta on tullut Lapin suurin ja sillä on ajankohtaisia projekteja Lapin lisäksi myös Espoossa, Lahdessa ja Porvoossa.

Kaupan jälkeen UKI Arkkitehtien toimisto työllistää noin 120 arkkitehtisuunnittelun ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä.