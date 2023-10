Teija Kangas, 41, on viime aikoina nukkunut huonosti ja aivan liian vähän.

Uutiset hallituksen suunnittelemista sosiaaliturvan leikkauksista pyörivät mielessä yötä päivää.

Hänen perheensä tarvitsee jo nyt toisinaan ruoka-apua ja täydentävää toimeentulotukea, mutta säästötoimet vähentäisivät tuloja useita satoja euroja kuukaudessa.

Oululainen Kangas on kahden alaikäisen lapsen yksinhuoltaja, joista nuorempi on erityislapsi. Vanhin lapsi on täysi-ikäinen ja opiskelee Helsingissä.

Perheen kuukausitulot ovat yhteensä 2 230 euroa koostuen työmarkkinatuesta, asumistuesta, elatusavusta, lapsilisistä ja tuesta, jota hänen erityislapsensa saa. Lapsen tuen tarve arvioidaan vuosittain, eikä sen jatkumisesta ole takeita.

Teija Kangas on ollut pienituloinen lähes koko ikänsä. Pelkästään Pohjois-Pohjanmaalla hänen kaltaisiaan, siis pienituloisiksi määriteltyjä, on tänä vuonna Tilastokeskuksen mukaan noin 62 500.

Ihminen lasketaan pienituloiseksi, jos hänen kotitaloutensa käytettävissä olevat tulot ovat vähemmän kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta. Arkikielessä puhutaan köyhyysrajasta.

Köyhyysrajan alle jäävä ihmisjoukko näyttää ensi vuonna kasvavan.