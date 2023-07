Oululainen Teemu Luukinen, 45, on ollut vapaaehtoistöissä Qstock-festivaaleilla jo yhdeksän vuotta. Hänen tehtävänsä on toimia artistien autokuskina. Sitä ennen hän oli vastaavissa tehtävissä Jalometalli-festivaalilla.

– Lähdin aikoinaan hommaan, kun ajojärjestelijä soitti ja pyysi minua sairastuneen kuskin tilalle. Tykästyin hommaan.

Siviiliammatiltaan Luukinen on tie- ja katusuunnittelija, joten kuskina toimiminen on hänelle rakas harrastus. Harrastukselleen hän on kuitenkin sen verran omistautunut, että järjestää joka vuosi kesälomansa niin, että pääsee Qstockiin.

"Artistit ovat yleensä täsmällisiä ja kohteliaita, eikä minulla ole ollut koskaan mitään ongelmia heidän kanssaan."

Artistikuskaus on Luukisen mukaan hyvin yksinkertaista: tyypillisimmillään festivaalilla esiintyvä artisti henkilökuntineen haetaan lentokentältä hotellille ja haetaan hotellilta festivaalialueelle ja viedään lopuksi takaisin lentokentälle.

– Jos artisti haluaa päästä jonnekin muualle, niin sekin onnistuu. Joskus bändi voi haluta saman henkilön kuskaamaan heitä koko Oulussa olonsa ajaksi.