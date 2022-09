Suvi Tuomikoski on kirjastoihmisiä. Hän kirjoitti esikoiskirjaansa usein Oulun kirjastojen tarjoamissa työskentelytiloissa ja kävi välillä inspiroitumassa niillä hyllyriveillä, joihin tiesi oman teoksensa aikanaan solahtavan. Tuomikoski kuvattiin pääkirjaston Laituri-tilassa ennen kirjaston remonttisulun alkua. Kuva: Pekka Peura

Aamupalatarjoilija, taimienharventaja, kuntoutusohjaaja, toimistoassistentti, kahvilavastaava, lapsiparkinvetäjä, puistotyöntekijä, palveluesimies, naulakonhoitaja, työmaasiivooja, torikauppias, työpajaohjaaja, baarimikko, projektikoordinaattori.

Töistä, joita Suvi Tuomikoski on elämänsä aikana tehnyt, saisi paljon pitemmänkin listan: niitä on nelisenkymmentä. Jääköön luettelo kuitenkin tähän, sillä tärkeämpää on se, mitä hän on niitä tehdessään oppinut – itsestään ja ylipäätään ihmisistä työelämässä.