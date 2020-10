Perinteikkään J.H. Erkon kirjoituskilpailun jaetulle ensimmäiselle sijalle ylsivät Sonja Arstio Oulusta, Pihla Lappalainen Espoosta ja Emma Röntynen Turusta.

Kunniamaininnan saivat Rae Aiemaa Oulusta, Saija Liukkonen Helsingistä, Ruusu Roitto Piispanrististä, Rosa Aphalo Turusta ja Ella Paija Helsingistä. Kilpailulajina oli tänä vuonna proosa ja kilpailuun osallistui yli 200 kirjoittajaa.

Raati palkitsi useita tekstejä, sillä sen mielestä tekstien yleinen taso oli korkea.

– Halusimme nostaa kärkeen tekstejä, joissa kuului kaikkein vahvimmin kirjoittajan oma ääni, sanomisen palo ja taito luoda kielen avulla syvä, monitasoinen maailma, kertoo raadin puheenjohtaja, kirjailija Elina Hirvonen tiedotteessa.

Uusi kilpailukausi on jo avattu, ja seuraavaksi kilpailulajina on vuorossa runous. Kilpailuaikaa on 31. maaliskuuta asti.

Vuoden 2021 raadissa ovat puheenjohtajana runoilija Pauliina Haasjoki sekä raadin jäseninä runoilija Juho Kuusi, Annikin Runofestivaalin tuottaja Simo Ollila sekä opiskelija Deria Kurkan Kallion lukion KirjaKalliosta.

Esiraadin muodostavat Nuoren Voiman Liiton puheenjohtaja, runoilija Reetta Pekkanen sekä varapuheenjohtaja, runoilija Tuukka Pietarinen.

J.H. Erkon kirjoituskilpailua on järjestetty vuodesta 1957. Järjestäjinä ovat Suomen Nuoriso-opisto, Suomen Nuorisoseurat sekä Nuoren Voiman Liitto.