Sedät jaksaa heilua -pyöräilyjoukkueeseen kuuluvat Eric Galloix (vas.), Esa Kiviharju, Matti Koivuranta, Ari Kakko, Pekka Hartikka ja kuvasta puuttuva Sami Jokinen. Pyöräily on hyödyllinen ja mukava tapa liikkua, miehet sanovat. – Voi lähteä kotoa eikä tarvitse erikseen ajaa minnekään. Ajankäytön kannalta tämä on tehokas tapa ulkoilla ja liikkua. Pyöräilyssä ulkoilu on myös tosi tärkeää. En ole ikinä tykännyt liikkua sisällä, Matti Koivuranta sanoo.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen