Oulu

– Nyt on hämmentynyt olo. On tietenkin mahtava juttu, että tekstini ylitti julkaisukynnyksen ja vieläpä kirjoituskilpailussa, mutta samanaikaisesti on hassu olo siitä, että se tapahtui juuri tuolla tekstillä, Satu Tähtinen sanoo.

Oulun kaupungilla verkkosivu-uudistuksen projektipäällikkönä työskentelevä Tähtinen on kirjoittanut lapsesta saakka tarinoita pöytälaatikkoonsa. Viimeiset kymmenen vuotta tekstien työstäminen on ollut tavoitteellisempaa.