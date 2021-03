Sampo Salmela on tehnyt ja julkaissut musiikkia vuodesta 2011 lähtien. Miehen tuotantoon mahtuu kolme pitkäsoittoa sekä iso nippu singlejä ja EP-levyjä. Keikkoja on takana noin 200 eri puolilla Suomea. Kuva: Ville Vimpari

Oululainen laulaja-lauluntekijä Sampo Salmela pisti pari vuotta sitten elämässään isompaa musiikkivaihdetta silmään.

Syntyi uutta musiikkia, keikkakalenteri täyttyi ja Spotify-kuuntelutkin ryöpsähtivät uusille sadoille tuhansille.

– Taisin todeta tuolloin ihan lehtihaastattelussakin, että viiden vuoden kuluttua elätän itseni musiikilla. Nyt tässä koronatilanteessa tuo aikataulu tuntuu hieman epärealistiselta, Salmela myöntää.

– Nykyinen maailmantilanne on herättänyt huomaamaan musiikkialan haavoittuvuuden. Juuri nyt olen kiitollinen päivätyöstäni varhaiskasvatuksen opettajana.

Vaikka koronatilanne on heittänyt kapuloita Salmelan musiikkirattaisiin, ei intohimo musiikintekoa kohtaan ole sammunut, päinvastoin.

Salmelan tuorein kappale Jos mua sattuu julkaistaan suoratoistopalveluissa perjantaina. Suomen euroviisuedustajan Blind Channelinkin kanssa yhteistyötä tehneen tuottaja Mikko Mäkitalon kanssa yhteistyössä tehty kappale kertoo rakkaudesta irti päästämisestä.

– Biisi on henkilökohtainen ja kertoo erittäin kipeistä asioista. Rakkaudesta on vaikeaa päästää irti, vaikka se satuttaisi kuinka paljon. Ihminen on kuitenkin aina kokemustensa summa. Myös vaikeat hetket ovat tärkeitä, ne ovat tuoneet minutkin tähän pisteeseen, rakkauslauluistaan tunnettu mies toteaa.

Apulanta innoitti

Salmela on musiikin saralla itseoppinut. Musiikillinen herääminen tapahtui vuosituhannen vaihteessa.

– Olin tuolloin 14-vuotias ja aloin Apulannan innoittamana soitella kitaraa. Jälkiviisaana voisi sanoa, että olisinpa valinnut soitettavaksi hieman enemmän teknistä taituruutta vaativia biisejä, Salmela nauraa.

Lukioikäisenä Salmela soitteli useissa eri bändeissä, kunnes armeija pisti soittoharrastuksen tauolle.

– Metallican keikka vuonna 2007 on musiikkiurallani tietynlainen käännekohta. Se sai minut tarttumaan tauon jälkeen kitaraan uudelleen. Pari vuotta siitä eteenpäin löysin itseni laulamasta ensimmäistä kertaa elämässäni yleisölle työpaikan pikkujoulussa. Jännitti aivan järjettömän paljon, mutta silloin syntyi laulaja Sampo Salmela.

Popahtavaa stadioniskelmää

Sampo Salmelalta on ilmestynyt tähän mennessä kolme omakustanteista pitkäsoittoa ja kahdeksan sinkkua.

– Jos vanhat EP-levytkin lasketaan mukaan, biisejä on kaikkiaan viitisenkymmentä, hän ynnää.

Ja lisää on tulossa, todennäköisesti jo tulevana syksynä.

– Olen innostunut hiljattain itse itseni tuottamisesta. Onhan se toisenlaista, kun täytyy tehdä kaikki alusta loppuun saakka itse, mutta jollain hullulla tavalla olen kokenut sen antoisaksi.

Salmela kuvailee musiikkiaan ”popahtavaksi stadioniskelmäksi”.

– Toivottavasti pääsisin sitä joskus myös stadioneilla esittämään. Tällä hetkellä siihen on pitkä matka, mutta koskaan ei pidä lopettaa unelmoimasta.

Salmela näkee kykyjenetsintäohjelmat hyvinä ponnahduslautoina ja on pyrkinyt itsekin mukaan Uuden Musiikin Kilpailuun sekä Voice of Finlandiin.

– Vielä ei ole natsannut, mutta en ole luovuttanut. Kesällähän on taas uusi VoF-haku, Salmela toteaa salamyhkäisenä.