Apuvalmentaja Sami Kurttilan kokemus on Suomen maajoukkueelle iso voimavara. Kuva on viime syyskuulta, jolloin maajoukkue pelasi EM-lopputurnauksessa Tampereen Hakametsässä. Kuva: Kalle Parkkinen

Oululaisvalmentaja Sami Kurttila toimii Suomen miesten lentopallomaajoukkueen kakkosvalmentajana myös jatkossa. Maajoukkueen tulevan kesän ohjelmaan kuuluvat Euroopan Hopeinen liiga ja EM-karsinnat.

– On iso kunnia saada jatkaa maajoukkueessa. Odotan innolla, että pääsemme aloittamaan toukokuussa. Edessä on tiukka kesä, mutta työskentely tässä porukassa on erittäin motivoivaa, Kurttila toteaa liiton tiedotteessa.