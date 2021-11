Toimitusjohtaja Eero Poukkulan mukaan Saka painoi koronan iskettyä vain kaasua, kun muut alan yhtiöt pohtivat yt-menettelyjä. Tuloksena oli raju myynnin kasvu. Kuva: Pekka Peura

Oululainen Saka Finland Oy on nyt Suomen autokaupan kasvuraketti. Käytettyjä autoja myyvä yritys on perustettu vuonna 2015 ja on jo nyt Suomen toiseksi suurin vaihtoautoliike.

– Kyllä kasvu on ollut hurjaa ja on myös tänä vuonna. Me puhkaisemme tänä vuonna 500 miljoonan euron rajan liikevaihdossa, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Eero Poukkula.