Oululaisbändi Blind Channel raivasi lauantai-iltana tiensä Suomen viisuedustajaksi. Kuva: Miikka Varila

Suomea edustaa euroviisuissa oululainen rockbändi Blind Channel kappaleella Dark Side. Blind Channel oli sekä kansainvälisen raadin että yleisön suosikki.

Se sai yhteensä 551 pistettä.

Vuonna 2018 Blind Channel oli Emma-ehdokas Vuoden rock -kategoriassa.

Suomen euroviisuedustaja selvisi yleisöäänten ja kansainvälisen raadin yhteistyössä. Suurin painoarvo oli yleisön äänillä, sillä 75 prosenttia tuloksesta muodostui yleisön ja 25 prosenttia raadin äänistä.

Toiseksi eniten äänistä sai Teflon Brothers x Pandora kappaleella I Love You.

Euroviisut järjestetään Hollannin Rotterdamissa toukokuussa. Kilpailun järjestämistapa ratkeaa myöhemmin koronatilanteen mukaan. Viimevuotiset viisut peruttiin koronapandemian takia.

Lue lisää: Ou­lu­lai­nen Blind Channel nousi Uuden mu­sii­kin kil­pai­lun al­ta­vas­taa­jas­ta en­nak­ko­suo­si­kik­si – "Vaih­toeh­dot olivat jäädä tree­nik­sel­le tai tehdä jotain mitä ei olisi uskottu te­ke­väm­me"

Blind Channel oli myös ennakkosuosikki

Blind Channelin Joel Hokka ja Niko Vilhelm kertoivat ennen esitystään tiedotustilaisuudessa, että haluavat esityksellään tuoda ilmi sen, mitä he ovat aina olleet.

Esityksen lopussa yhtye nosti keskisormet pystyyn. He kertoivat, että kyseessä statementti, sillä he ovat joutuneet todistelemaan paljon ja taistelemaan tuulimyllyjä vastaan.

Lisäksi keskisormien nosto kuvaa heidän mukaansa tunnetta, mikä monille on tänä vuonna varmasti ollut – halu nostaa keskisormet pystyyn ja huutaa.

Blind Channelilla oli jonkinlainen ennakkosuosikin asema.

– Me aina koimme, että olemme altavastaajia. On tosi imartelevaa, että saatiin se ennakkosuosikin paikka. Haluamme näyttää, että he eivät olleet väärässä, Vilhelm sanoi ennen tietoa UMK:n voitosta.

Hokka lisäsi, että se ennakkosuosikin asema tuo painetta.

Katso bändin veto tästä:

20.2. kello 23.07: Päivitetty uutista kauttaaltaan.