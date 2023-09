Aiemmin politiikassa sirpaleisesti pintaan pulpahdellut rasismi on viime aikoina nostettu keskustelujen kautta näkyväksi. Sitä Oulun yliopiston rasismia tutkiva tohtori Jani Sinokki pitää hyvänä asiana.

Rasismintutkija on kuitenkin huolissaan siitä, miten rasismi on vaarassa normalisoitua olankohautuksella eli pelkällä anteeksipyynnöllä ilman varsinaista muutosta käytöksessä.

Rasismikohujen myrskynsilmässä kesän mittaan pyristellyt hallitus on torstaina hyväksynyt rasisminvastaisen tiedonantonsa. Kaikkiaan tiedonannossa luetellaan yhteensä 23 eri toimenpidettä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

Kaleva jututti aiheesta rasismintutkija Sinokkia ja kävi Oulussa, Raahessa, Kuusamossa, Limingassa, Siikajoella, Pudasjärvellä sekä Merijärvellä kysymässä ihmisiltä, ovatko tavalliset kadunkulkijat huolissaan Suomessa esiintyvästä rasismista.

Mikä merkitys kesän mittaan käydyllä rasismikeskustelulla on, Oulun yliopiston rasismia tutkiva tohtori Jani Sinokki?

– Keskustelu on sävyltään muuttunut selkeästi. On nostettu esiin asioita, jotka suurelta yleisöltä on aiemmin jäänyt huomaamatta. Rasismi otetaan paljon vakavammin, mikä on hyvin tervetullutta ja tervehdyttävää.